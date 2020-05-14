В поселке Костанайской области обнаружен мешок с человеческими останками

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Костанай. 13 мая. Kazakhstan Today - Мешок с останками человека обнаружили в поселке Белоглинка Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

26 апреля на телефон участкового инспектора полиции отдела полиции Карабалыкского района позвонила жительница села Белоглинка, которая сообщила, что при уборке нежилого дома обнаружила полипропиленовый мешок с останками человека, сообщает портал Alau.kz .

Предположительно, останки принадлежат местной жительнице 1982 года рождения, которая считалась без вести пропавшей с ноября 2014 года.

Полицейскими Карабалыкского района ведется досудебное расследование по данному факту. Назначены экспертизы.

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