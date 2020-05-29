В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

polisia.kz
Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Лабораторию по производству синтетического наркотика "мефедрона" ликвидировали в Алматы, передает Kazakhstan Today.
30-летний гражданин Ч., покупал химические компоненты через Интернет и изготавливал у себя дома синтетический наркотик "мефедрон", сообщает Polisia.kz.
После изготовления подозреваемый реализовывал готовый наркотик также через Интернет, оптом, по 150 граммов. Установлено, что, будучи безработным, он нашел инструкцию по изготовлению на запрещенном сайте. За все время он изготовил и продал порядка 3-4 партий по 100-150 граммов. К слову, на черном рынке 1 грамм такого вещества стоит 15 тысяч тенге.
Понятно, что покупали у "лаборанта" мелкие дилеры, которые фасуют по дозам и граммам, а затем продают путем закладок. Все вещественные доказательства: колбы, пробирки с наслоением неизвестных веществ, магнитная мешалка, бутылки с различными химрастворами, электронные весы, полиэтиленовые пакетики и прочие компоненты для изготовления синтетических наркотиков, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - рассказал начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
На данный момент подозреваемый водворен в ИВС ДП города Алматы. В отношении него ведутся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по части 2 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере). Устанавливаются лица, которые скупали наркотик для дальнейшей его розничной реализации.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства