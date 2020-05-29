В Алматы ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотиков

polisia.kz

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - Лабораторию по производству синтетического наркотика "мефедрона" ликвидировали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

30-летний гражданин Ч., покупал химические компоненты через Интернет и изготавливал у себя дома синтетический наркотик "мефедрон", сообщает Polisia.kz .

После изготовления подозреваемый реализовывал готовый наркотик также через Интернет, оптом, по 150 граммов. Установлено, что, будучи безработным, он нашел инструкцию по изготовлению на запрещенном сайте. За все время он изготовил и продал порядка 3-4 партий по 100-150 граммов. К слову, на черном рынке 1 грамм такого вещества стоит 15 тысяч тенге.

Понятно, что покупали у "лаборанта" мелкие дилеры, которые фасуют по дозам и граммам, а затем продают путем закладок. Все вещественные доказательства: колбы, пробирки с наслоением неизвестных веществ, магнитная мешалка, бутылки с различными химрастворами, электронные весы, полиэтиленовые пакетики и прочие компоненты для изготовления синтетических наркотиков, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, - рассказал начальник управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

На данный момент подозреваемый водворен в ИВС ДП города Алматы. В отношении него ведутся следственные действия в рамках зарегистрированного досудебного расследования по части 2 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере). Устанавливаются лица, которые скупали наркотик для дальнейшей его розничной реализации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства