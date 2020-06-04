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В Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в местного жителя

03.06.2020, 13:44 4267
Туркестан. 3 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, стрелявшего в местного жителя, передает Kazakhstan Today.
 

В Тулькубасский РОП из диспетчерской скорой помощи села Т. Рыскулова поступило сообщение о том, что в больницу доставили местного жителя с огнестрельным ранением. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа Тюлькубасского РОП. Как пояснил потерпевший, когда он вышел из дома к друзьям, на улице возле него остановилась автомашина марки "Мерседес" без госномеров, из которой раздались выстрелы, в результате чего он получил ранения", - сообщили в Департаменте полиции области. 

 
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК (Хулиганство) и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. 
 
С целью установления подозреваемых в совершении данного преступления полицейские провели необходимые мероприятия, тщательно проверили место преступления и осуществили подворный обход близлежащих территорий. 
 
В результате полученной информации полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в течение 12 часов. Им оказался житель соседнего поселка, который полностью признался в содеянном. 
 
Как рассказал следователь, старший лейтенант полиции Еркин Сабитбек, молодой человек перепутал потерпевшего с другим гражданином, с которым давно был в ссоре, и выстрелил, чтобы отомстить. 
 
В качестве вещественных доказательств полицейских изъяли у задержанного незарегистрированное охотничье ружье 16-го калибра. 
 
В настоящее время подозреваемый взят под стражу и водворен в ИВС Тюлькубасского РОП.
 
По данному факту проводится досудебное расследование.
 

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