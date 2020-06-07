Нур-Султан. 6 июня. Kazakhstan Today - Два автомобиля пытались контрабандой вывезти в Кыргызстан в грузовике с пиломатериалами, передает Kazakhstan Today.

5 июня пограничниками в очередной раз предотвращен факт незаконного вывоза в Кыргызстан автотранспортных средств, укрытых в грузе. В пункте пропуска "Айша биби" была досмотрена грузовая автомашина с пиломатериалами, где среди груза были укрыты две легковые автомашины марки "Дэу" и "Хюндай" без сопроводительных документов", - сообщили в департаменте пограничного контроля.

Задержанные автомобили переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.

Следует отметить, что в данном пункте пропуска это второй за месяц случай выявления легковых транспортных средств, спрятанных под грузом", - проинформировали в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства