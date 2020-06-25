В Жанаозене задержали участника перестрелки

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Актау. 24 июня. Kazakhstan Today - Участник перестрелки в Жанаозене, попавшей на видео, задержан, передает Kazakhstan Today.

После изучения видеоролика с вооруженным мужчиной, опубликованного в социальных сетях 21 июня, полицейские на следующий день задержали 29-летнего жителя Жанаозена, сообщает портал "Лада" .

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, у него изъяли автомат и 15 патронов.

Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 293 (Хулиганство) и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Ранее сообщалось, что появилось видео инцидента, произошедшего в городе Жанаозене Мангистауской области, на котором слышны крики, звуки, похожие на выстрелы.





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