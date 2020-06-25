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В Жанаозене задержали участника перестрелки

24.06.2020, 10:19 8398
В Жанаозене задержали участника перестрелки
lada.kz
Актау. 24 июня. Kazakhstan Today - Участник перестрелки в Жанаозене, попавшей на видео, задержан, передает Kazakhstan Today.
 
После изучения видеоролика с вооруженным мужчиной, опубликованного в социальных сетях 21 июня, полицейские на следующий день задержали 29-летнего жителя Жанаозена, сообщает портал "Лада". 
 
По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, у него изъяли автомат и 15 патронов.
 
Данный факт зарегистрировали по части 3 статьи 293 (Хулиганство) и статье 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК. 
 
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. 
 
Ранее сообщалось, что появилось видео инцидента, произошедшего в городе Жанаозене Мангистауской области, на котором слышны крики, звуки, похожие на выстрелы.
 

 

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