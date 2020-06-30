В Алматинской области девушку похитили через окно

Алматы. 29 июня. Kazakhstan Today - В Алматинской области полиция задержала похитившего ночью через окно спальни девушку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в первом часу ночи в дежурную часть УП Карасайского района обратился житель поселка Шамалган с заявлением о том, что ночью через окно была похищена его дочь. По словам мужчины, неизвестный, взломав окно, с угрозой применения насилия, увез девушку в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили в Каскелене LEXUS-470, в котором находились избитая похищенная девушка и подозреваемый - житель поселка Шалкар.

Похитителем оказался молодой человек, с которым ранее потерпевшая прекратила отношения.

Молодой человек ночью при помощи плоскогубцев взломал забитое гвоздями окно и проник в жилище, где, угрожая расправой при помощи шила для ремонта колес, похитил девушку. Останавливаясь в безлюдных местах, неоднократно, на почве ревности, избивал ее руками и ногами по лицу и по телу, пока его не задержали", - рассказал начальник управления полиции Карасайского района Алматинской области Асхат Данияр.

Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворен в ИВС. Изъятые у него спиральное шило и плоскогубцы, обнаруженные на окне, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Для определения степени тяжести причиненных телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза. Данный факт расследуется по признакам уголовного преступления по статье 125 УК РК (Похищение человека).

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