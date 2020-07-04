Туркестан. 3 июля. Kazakhstan Today - В Туркестане отчим на протяжении трёх лет насиловал падчерицу, передает Kazakhstan Today.

О случившемся рассказала 14-летняя жительница города Туркестана. По ее словам, все началось в 2016 году, когда она училась в 6-м классе, сообщает Otyrar.kz

Я все делала потому, что я боялась, он пугал меня", - говорит девочка.

Как утверждают родные девочки, со стороны биологического отца заявление в полицию было написано в 20-х числах июня.

По словам девочки, ее мать была в курсе событий. Но на откровенную беседу и огласку подросток согласилась, так как боится, что ее нелегкую судьбу может повторить и ее сводная сестра.

С девочкой каждый день работает школьный психолог, который не отрицает, что подросток может говорить правду и воспринимать ее спокойно.

У девочки есть страх. Но не так много. Так как она относится к такому темперамент-типу как флегматик и сангвиник. То есть, флегматик может все держать в себе и избегать скандалов. А сангвиник - добродушный. Такой тип людей не принимает плохое близко к сердцу", - сказала педагог-психолог Назым Нурмахамбетова.

В департаменте полиции сообщили, что заявление было принято и зарегистрировано в ЕРДР управления полиции Туркестана 22 июня и возбуждено уголовное дело по статье 121 (Насильственные действия сексуального характера). Подозреваемым по делу проходит отчим потерпевшей. Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства