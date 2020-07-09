В Алматы вынесли приговор сообщнику Аблязова

Алматы. 8 июля. Kazakhstan Today - Осужден еще один сообщник Аблязова, добровольно возвратившийся из международного розыска, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы, обвинительный приговор Медеуского районного суда №2 Алматы вынесли в отношении сообщника ОПС Мухтара Аблязова - Марата Ауесканова, который добровольно вернулся из международного розыска.

Ауесканов значился номинальным учредителем и директором ТОО "KBG Agro", которое было использовано преступным сообществом при хищении денежных средств банка путем его незаконного кредитования.

Суд, приняв во внимание добровольное возвращение Ауесканова, полное признание вины, активное сотрудничество со следствием и малозначительность его роли, назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

Ауесканов долгое время скрывался за рубежом по поддельным документам, без средств к существованию и вдали от близких родственников. Причиной стало то, что Аблязов поручил запугивать и угрожать всем скрывшимся, что по возвращении на родину их ждут арест и длительное тюремное заключение.

Весь период следствия Ауесканов находился на свободе, под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а суд, как уже указано выше, назначил ему условное наказание.

Ауесканов - не первый, кто решил добровольно вернуться из розыска. За последнее время из розыска вернулись 11 человек. Среди них - топ-менеджеры БТА, одни из самых активных сообщников Аблязова - Жаксылык Жаримбетов, Садуакас Мамеш (председатели кредитного комитета), Кайрат Садыков (директор департамента по кредитованию) и Артур Трофимов (председатель совета директоров подконтрольных Аблязову компаний "ИПГ Евразия", "Евразия Сити" и "Славинвсетбанк").

Полученные от них показания, добровольно выданные сведения и документы оказали помощь в выявлении новых преступлений по хищению денег не только БТА Банка, но и других иностранных финансовых учреждений. С учетом полного признания вины и оказанного содействия суд назначил им также условные наказания.

За весь период расследования по делу обеспечено возмещение ущерба на сумму более 800 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается в отношении 16 подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова. Некоторые из них значатся в розыске уже свыше 10 лет. Из них еще трое подозреваемых планируют добровольно возвратиться в Казахстан. Принимаются все необходимые меры по содействию в возвращении.

По делу также осуществляется тесное взаимодействие с компетентными органами более чем 50 стран посредством инициирования международных следственных поручений, из которых правоохранительные органы 12 стран начали собственное расследование против преступного сообщества Аблязова.

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