В Казахстане активно борются со спекуляцией лекарствами

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Во всех регионах Казахстана действуют рабочие группы по борьбе со спекуляцией лекарствами, передает Kazakhstan Today.

В Антикоррупционной службе рассказали, что в состав рабочих групп вошли сотрудники антикоррупционной службы, проектных офисов "Адалдык аланы", специальных мониторинговых групп, а также других заинтересованных госорганов.

Рабочие группы мониторят соцсети и сайты в поисках объявлений по продаже дефицитных лекарственных средств и на предмет завышения цен, создания благоприятных условий в больницах, а также посещают места хранения и реализации лекарственных средств.

Для установления обратной связи с населением действует WhatsApp по номеру 8 702 000 2494, куда граждане могут направить фото и видео материалы по фактам завышения цен на лекарственные средства. Дополнительно в регионах круглосуточно доступны телефоны руководителей проектных офисов.

В столичных аптеках рабочая группа обнаружила завышение цен на препараты "Амлодимед" на 327 тенге и ЦЕФ-3 на 2950 тенге. В Жамбылской области на рынках продавцы без соответствующего разрешения продавали парацетамол, которые были в дефиците в аптечной сети. В Алматинской области также завышали цены в аптеках на препараты: Аспирин-Кардио продавали по 3500 тенге, тогда как предельная цена составляет 1382 тенге, Зитмак - по 7000 тенге при предельной цене 4052 тенге, Ципролет - по 2200 тенге при предельной цене 1260 тенге.

Кроме того, рабочие группы обнаружили, что некоторые аптеки умышленно отключают кассовые аппараты.

В ЗКО аптека продавала медицинские маски по 150 тенге, хотя предельная стоимость не должна превышать 118 тенге. В Павлодарской области купленный в одной из аптек парацетамол вызвал сомнения в регистрации на территории Казахстана: на его упаковке отсутствовала маркировка на госязыке и не была предоставлена инструкция по медицинскому применению.

В Туркестанской области препарат Клавам продавали по цене 1680 тенге, тогда как предельная цена составляет 980 тг. В Туркестанской области аптека работала без лицензии на фармацевтическую деятельность.

Все факты переданы в уполномоченные органы для принятия соответствующих мер.

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