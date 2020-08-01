В Казахстане убит бизнесмен из Грузии

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане убит 42-летний гражданин Грузии Леван Гремелашвили, передает Kazakhstan Today.

Мужчина родом из села Шалаури Телавского муниципалитета. По словам местных жителей, он уехал из Грузии несколько месяцев назад и занимался частным бизнесом, сообщает Rustavi2

Соседи семьи рассказали, что в убийстве подозревают его знакомого, который также приехал в РК из Грузии. Мужчина был ранен ножом, но перед смертью он успел назвать имя убийцы. Причина конфликта неизвестна

Министерство иностранных дел ведет переговоры по возвращению тела убитого на родину.

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