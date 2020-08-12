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Россиянин задержан на границе при попытке провоза наркотиков

11.08.2020, 10:17 7102
Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - На границе Казахстана с Россией задержан гражданин Российской Федерации при попытке провоза наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
7 августа казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин Российской Федерации, который пытался провезти, спрятанное в автомобиле вещество растительного происхождения со специфическим запахом. 
 

Экспертиза показала, что выявленным наркотическим веществом является гашиш общим весом около 400 граммов", - уточняет пресс-служба Комитета национальной безопасности РК. 

 
По данному делу начато досудебное расследование.

 

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