Россиянин задержан на границе при попытке провоза наркотиков

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - На границе Казахстана с Россией задержан гражданин Российской Федерации при попытке провоза наркотиков, передает Kazakhstan Today.

7 августа казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин Российской Федерации, который пытался провезти, спрятанное в автомобиле вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что выявленным наркотическим веществом является гашиш общим весом около 400 граммов", - уточняет пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

По данному делу начато досудебное расследование.





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