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На пограничном посту в Северном Казахстане пресекли контрабанду наркотиков в особо крупном размере

14.08.2020, 10:38 5212
Петропавловск. 14 августа. Kazakhstan Today - В СКО на пограничном посту "Каракога" пресекли факт контрабанды наркотиков в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в департаменте полиции СКО, военнослужащими пограничной службы КНБ РК совместно с сотрудниками отдела полиции района М. Жумабаева на пограничном посту "Каракога" был пресечён факт контрабанды наркотиков в особо крупном размере. 
 

Житель РФ, 1967 года рождения, на автомобиле Toyota Landcruiser пытался провезти через границу 397,35 грамма гашиша. Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса РК (Контрабанда). Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества. В настоящее время он отбывает 15 суток административного ареста, поскольку находился за рулём в состоянии наркотического опьянения", - проинформировали в ведомстве.

 
С начала года полицейские СКО изъяли из незаконного оборота свыше 226 килограммов различных наркотических средств.
 

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