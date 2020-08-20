Иностранца приговорили к трем годам ограничения свободы за сообщение о бомбе в отделе полиции Нур-Султана

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане суд вынес приговор в отношении телефонного террориста, сообщившего о бомбе в здании отдела полиции, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 19 марта текущего года. На канал 102 центра оперативного управления департамента полиции Нур-Султана поступил звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что в здании отдела полиции района Алматы заложена бомба. В ходе проверки сотрудники полиции опасных и запрещенных предметов не обнаружили.

По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен полицию 39-летний "телефонный террорист", в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанный гражданин Республики Узбекистан был водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту проводилось досудебное расследование по статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В настоящее время приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе ДП.

В ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма, согласно УК РК, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением или лишением свободы сроком до 5 лет.

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