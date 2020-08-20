На жительниц Акмолинской области завели уголовное дело за фото порнографического характера

Кокшетау. 19 августа. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские пресекли факты распространения в социальной сети порнографических фото, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что две жительницы Акмолинской области 23 и 25 лет, а также 34-летняя астанчанка, зарегистрировались на одном из порнографических сайтов и выкладывали фото интимного характера.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов), избрана мера процессуального принуждения - "обязательство о явке".

Полицейские отмечают, что, размещая у себя на странице видеоролики или фотографии, содержащие элементы порнографии, пользователь способствует их распространению, так как видео и фото находятся в свободном доступе и их смогут увидеть все лица, в том числе и несовершеннолетние.

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