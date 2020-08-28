Браконьеры напали на полицейских и егерей в ЗКО

Уральск. 27 августа. Kazakhstan Today - В селе Шабдаршап Акжайыкского района, на берегу реки Урал, 21 августа, около 16.00, произошло нападение на сотрудников полиции и инспекторов Западно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает Kazakhstan Today.

При проведении рейда в трех километрах от села Шабдаршап Акжайыкского района, на берегу реки Жайык, выявлена группа лиц из 20 человек, которые занимались незаконной рыбной ловлей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Тайпакского РОП, которая совместно с сотрудниками территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира стали производить осмотр и изъятие обнаруженных вещественных доказательств, пишет портал "Мой город"

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, у задержанных было изъято 12 мешков рыбы частиковых пород, шесть неводов и четыре лодки.

Во время проведения следственных действий со стороны поселка Шабдаршап подошла группа из 30 человек, которые стали препятствовать проведению следственных действий. Они применили физическое насилие в отношении представителей власти. В результате сотрудники полиции и природоохранного ведомства получили различные травмы легкой степени тяжести.

На место происшествия сразу была направлена специальная группа, следователи, оперативники, сотрудники СОБРа и начальник департамента полиции Махсудхан Аблазимов.

По прибытии на место развернут оперативный штаб и проведены оперативно-розыскные мероприятия. Злоумышленников оперативно установили и задержали, по данному факту начато досудебное расследование по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Расследованием данного дела занимается следственное управление ДП ЗКО. Вещественные доказательства изъяты, назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы. В настоящее время следствием отрабатываются версии на возможную причастность задержанных к аналогичным видам преступлений", - рассказал Махсудхан Аблазимов.

Другие подробности инцидента выясняются.

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