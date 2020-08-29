За коррупцию осужден руководитель управления ГАСК комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - 27 августа 2020 года судом №2 района Байконыр города Нур-Султана провозглашен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности руководителя управления государственного архитектурно-строительного (ГАСК) контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК и других лиц, передает Kazakhstan Today.

Из материалов дела следует: А.А. Ли, используя свое служебное положение, ввел в заблуждение директора ТОО "ТаразКурылысЭксперт", что может лишить аккредитации ТОО (разрешения на право экспертных работ) при повторном привлечении к административной ответственности, и завладел деньгами в сумме 1 900 000 тенге (часть 3 статьи 190 УК РК)", - сообщает пресс-служба районного суда №2 района Байконыр города Нур-Султана.

Кроме того, обвиняемый, являясь членом аккредитационной комиссии, неоднократно получал взятки за оказание содействия в получении аккредитации юридическим лицам на право осуществления экспертных работ. Общая сумма полученной взятки составляет 3 538 418 тенге.

Н.А. Жанысова признана виновной в даче взятки и в неоднократном посредничестве в даче и получении взятки должностному лицу. С. Жайшылыкулы по делу признан виновными в даче взятки А.А. Ли. И.И. Мамедов признан виновным в посредничестве в даче и получении взятки тому же должностному лицу", - проинформировали в пресс-службе.

Подсудимой Н.А. Жанысовой назначили лишение свободы на 7 лет, С. Жайшылыкулы - на 2 года 6 месяцев, И.И. Мамедову - на 1 год, уточнили в суде.

Приговором суда А.А. Ли осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, назначены штрафы Н.А. Жанысовой в размере 28 259 180 тенге С., Жайшылыкулы - 3 000 000 тенге, И.И. Мамедову - 3 790 000 тенге", - сообщили в ведомстве.

Суд взыскал в доход государства с Ли сумму предмета взятки в размере 3 538 418 тенге, а также денежные средства с в размере 1 900 000 тенге, с Мамедова - 50 000 тенге, как полученные в результате совершения уголовного правонарушения.

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