В Алматинской области установлен факт сбыта поддельных купюр номиналом 5 тыс. тенге на общую сумму более 1 млн тенге

Талдыкорган. 11 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК расследовали уголовное дело по факту изготовления, хранения, перемещения и сбыта поддельных денежных купюр, передает Kazakhstan Today.



По информации пресс-службы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана, уроженец Алматы, 1988 года рождения, на территории Алматинской области сбывал поддельные денежные средства номиналом 5 тыс. тенге на общую сумму более 1 млн тенге.



Мужчина признан виновным по части 1 статьи 231 (Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК РК, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства