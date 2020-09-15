Должностные лица в Алматинской области приговорены к крупным штрафам

Талдыкорган. 14 сентября. Kazakhstan Today - Панфиловским районным судом Алматинской области завершено рассмотрение уголовного дела за взяточничество в отношении четверых подсудимых, работавших в различных структурах акимата Панфиловского района и менеджера ТОО, передает Kazakhstan Today.

В судебном заседании было установлено, что между ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" и ТОО "Техно Снаб 2002" был заключен договор о государственных закупках на строительство двух 60-квартирных жилых домов в селе Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области на общую сумму 993 440 000 тенге.

За подписание актов выполненных работ и общее покровительство от менеджера С. подрядчика ТОО "Техно Снаб 2002" требовали и получили взятки: заместитель акима Панфиловского района Т. в размере 200 000 тенге, главный специалист ГУ "Отдел строительства Панфиловского района" К. в размере 100 000 тенге, исполняющий обязанности руководителя этого же отдела И. в размере 50 000 тенге. В итоге менеджер ТОО "Техно Снаб 2002" С. неоднократно передал подсудимым взятки в общей сумме 350 000 тенге", - рассказали в пресс-службе Панфиловского районного суда.

В суде сообщили, что подсудимый Т. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в размере 6 млн тенге.

Подсудимый К. признан виновным по части 1 статьи 366 УК, по которой ему назначен штраф в сумме 2,5 млн тенге.

Подсудимый И. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 УК и ему назначен штраф в размере 1 250 000 тенге;

Подсудимый С. признан виновным по пункту 3 части 3 статьи 367 УК и ему назначен штраф в размере 7 млн тенге в доход государства.

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе", - добавили в ведомстве.

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