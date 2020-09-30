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Сбытчика героина задержали в Туркестанской области

29.09.2020 6265
Сбытчика героина задержали в Туркестанской области
Туркестан. 29 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
В Сайрамском районе Туркестанской области по подозрению в сбыте наркотиков задержали местного жителя.
 

В полицию поступило сообщение о том, что один из сельчан занимается сбытом наркотических средств. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", сообщает Polisia.kz.

 
При обыске в доме подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли свёртки с наркотическими веществами со специфическим запахом. Согласно экспертизе, изъятые наркотические средства оказались героином весом около 1 грамма и высушенной марихуаной весом около 2 граммов.
 

В настоящее время по факту незаконного оборота наркотических средств проводится досудебное расследование. Мужчина взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям", - прокомментировали в полиции.

 

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