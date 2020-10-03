Руководство Наццентра экспертизы в Павлодаре обвиняют в незаконной покупке здания на 560 млн тенге

Павлодар. 2 октября. Kazakhstan Today - Руководителей филиала Наццентра экспертизы по Павлодарской области подозревают в незаконном приобретении здания под лабораторию стоимостью 560 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Павлодарской области проводится досудебное расследование в отношении руководителей Павлодарского филиала Национального центра экспертизы комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по подозрению в совершении коррупционного уголовного правонарушения", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, руководители филиала подозреваются в незаконном приобретении здания для размещения лаборатории общей стоимостью 560 млн тенге у аффилированного лица. Здание было приобретено с нарушением процедур госзакупок и при этом не соответствует требованиям техспецификации.

Расследование по данному факту продолжается.

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