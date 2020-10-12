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В Восточном Казахстане пресекли незаконный сбыт сигарет на 64 млн тенге

09.10.2020 244
Семей. 9 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники ДЭР по ВКО КФМ Министерства финансов Казахстана обнаружили в Семее табачные изделия без акцизных маркировок и сопроводительных документов, подтверждающих факт их приобретения, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе проверки в складском помещении обнаружены табачные изделия в количестве 295 коробок марок Zumerret, Marble, Captain Black Blue, Captain Black, Omega и Max 7 на общую сумму 64,9 миллиона тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана. 

 
По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса Казахстана. В настоящее время назначена экспертиза, проводятся следственные действия.
 

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