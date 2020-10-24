Задержаны подозреваемые в поджоге контейнеров на рынке в Караганде

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - Полицейские задержали подозреваемых в поджоге контейнеров на рынке "Арай" в Караганде, передает Kazakhstan Today.

21 октября, в полночь, в Караганде, на рынке "Арай", в одном из контейнеров возник пожар. Огонь быстро перекинулся на другие находящиеся рядом контейнеры. Таким образом, сгорело четырнадцать контейнеров, а общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарная техническая экспертиза установила - произошел поджог. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества", - сообщает Polisia.kz .

Днем позже, 22 октября, полицейские установили личности подозреваемых - мужчин 28 лет и 51 года - и вычислили их местонахождение.

Первого, жителя Акмолинской области, сыщики задержали в поселке Ботакара, Бухаржырауского района Карагандинской области; второго, жителя Шахтинска, - в Караганде. Подозреваемые признались, что совершили поджог, чтобы скрыть кражу в одном из контейнеров. В настоящее время они водворены в ИВС. Проводится расследование", - сообщили в департаменте полиции.

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