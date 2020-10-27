Трое подростков создали в Караганде подпольную лабораторию по производству наркотиков

Караганда. 26 октября. Kazakhstan Today - Карагандинские полицейские выявили подпольную нарколабораторию, созданную тремя подростками, передает Kazakhstan Today.

В Караганде сотрудниками подразделения по борьбе с наркобизнесом задержаны трое подростков. Они пытались организовать нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков на специально снятой для этого квартире. При обыске изъяты специальные приспособления и химические реагенты", - сказал в ходе онлайн-брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.





По его словам, юноши занимались изготовлением синтетических наркотиков. Рецепты они находили в Интернете, а ингредиенты приобретали сами.

С начала года из незаконного оборота изъято свыше 4,5 тонны различных наркотических средств. Из них свыше пяти килограммов относятся к наркотикам синтетического происхождения, основными потребителями которых является молодежь в возрасте от 17 до 25 лет.

Ликвидирована деятельность двух подпольных лабораторий по изготовлению наркотических средств синтетического происхождения, одну из которых основали трое несовершеннолетних жителей Караганды. Отмечаем, что уголовная ответственность наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено от 5 до 20 лет лишения свободы. А в отдельных случаях - вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

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