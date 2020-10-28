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В Жамбылской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на ломбард в Темиртау

27.10.2020 7777
В Жамбылской области задержали подозреваемого в разбойном нападении на ломбард в Темиртау
Тараз. 27 октября. Kazakhstan Today - Разбойника, напавшего на ломбард в Темиртау, задержали жамбылские полицейские, передает Kazakhstan Today.
 
Сотрудниками полиции Жамбылской области был задержан 49-летний уголовный преступник, с 2018 года находившийся в розыске за совершенный разбой, сообщает Polisia.kz. 
 

В июле 2017 года задержанным было совершено дерзкое разбойное нападение на ломбард города Темиртау. Наживой злоумышленника стала внушительная сумма - более 21 миллиона тенге. В настоящий момент задержанный водворен в ИВС Тараза, и в последующем будет этапирован в Караганду", - сказал заместитель начальника УКП Ардак Мадимаров.

 

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