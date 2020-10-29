Житель Петропавловска парализовал работу поликлиники гранатой

Петропавловск. 28 октября. Kazakhstan Today - Сегодня утром 58-летний житель Петропавловска парализовал работу городской поликлиники, достав гранату и угрожая медперсоналу, передает Kazakhstan Today.

На место незамедлительно были вызваны сотрудники полиции, сообщает Polisia.kz

Вызов поступил на канал 102 в 09.10. На место были направлены все службы. Из здания поликлиники №4 были эвакуированы медперсонал и свыше 100 пациентов. Боеприпас изъят специалистами-взрывотехниками и помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных веществ. Мужчина задержан и доставлен в Первый отдел полиции УП Петропавловска для дальнейшего разбирательства", - рассказал заместитель начальника ДП СКО Енбек Сембин.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствию предстоит установить причины и все обстоятельства произошедшего.

Со слов задержанного, на такие действия его толкнуло недовольство качеством работы медицинского учреждения. Известно, что мужчина является участником Афганской войны, участником паралимпийских игр.

По предварительному осмотру специалистов-взрывотехников ДП СКО установлено, что у гранаты Ф-1 отсутствовал собственный запал, что исключает ее взрывное действие.

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