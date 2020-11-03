Два человека получили ранения в результате стрельбы в Алматинской области

Талдыкорган. 2 ноября. Kazakhstan Today - На территории зоны отдыха в поселке Байсерке Илийского района Алматинской области проводят расследование по факту покушения на убийство, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел днем 31 октября.

В полицию поступила информация о том, что неизвестные лица покушались на убийство с применением оружия. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых лиц", - сообщили порталу Inform.kz в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Известно, что двух пациентов с огнестрельными ранениями доставили в Городскую клиническую больницу №4.

На 2 ноября 2020 года состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести, в сознании. Лечение получают в полном объеме согласно протоколу", - сказал заместитель главного врача ГКБ №4 Анарбек Монгол.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства