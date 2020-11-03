В Туркестанской области задержаны перевозчики ста килограммов марихуаны

Туркестан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области изъяли у наркоперевозчиков более центнера марихуаны, передает Kazakhstan Today.

В минувшие пятницу и субботу в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Карасора" и "Правопорядок" полицейские изъяли две крупные партии наркотических средств. В результате совместной операции сотрудниками управления по противодействию наркопреступности и полицейскими батальона патрульной полиции местной полицейской службы областного департамента полиции в одном случае изъято 60 килограммов, в другом - 48 килограммов марихуаны", - сообщил на брифинге заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов.

В полиции рассказали подробности задержания. Автомобиль, перевозивший 60 килограммов марихуаны, был задержан на 594-м километре автодороги Алматы - Ташкент - Термез.

Стражи порядка остановили автомашину марки "Мазда", нарушившую правила дорожного движения. При проверке документов полицейских насторожило поведение водителя и его пассажира, которые начали нервничать и пытались оказать сопротивление. Учитывая данную ситуацию, патрульные полицейские осмотрели автомашину, обнаружили в багажнике и изъяли шесть больших полиэтиленовых мешков, наполненных веществами со специфическим запахом, похожим на наркотические средства. Согласно экспертизе, перевозимое в мешках вещество оказалось марихуаной общим весом 60 килограммов. Пассажира "Мазды", ранее судимого жителя Жамбылской области, водворили в ИВС. По словам подозреваемого, данный груз он вез в Шымкент", - проинформировали в пресс-службе ДП.

На следующий день в Тюлькубасском районе, на 651-м километре автодороги Алматы - Ташкент - Термез, патрульные полицейские за превышение скорости остановили автомашину "Ауди-100". При проверке выяснилось, что водитель, житель Жамбылской области, находился в нетрезвом состоянии. Далее при осмотре автомашины оперативники обнаружили и изъяли три пакета наркотических веществ растительного происхождения. По результатам экспертизы изъятое оказалось марихуаной общим весом 48 килограммов. Установлено, что ранее судимый водитель автомобиля "Ауди-100" вместе с пассажиром вез наркотики в Шымкент.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и "Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотиков". Ведётся следствие. В данное время нами выясняются каналы поставки наркотических средств", - сказал подполковник Курманбек Сахов.

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