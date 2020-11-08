В Алматы супруги открыли подпольное казино

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса на территории города Алматы, передает Kazakhstan Today.

В ходе ОПМ установлено, что супруги по предварительному сговору незаконно открыли игорное заведение, а также вели незаконную деятельность в сфере игорного бизнеса вне мест, установленных законодательством РК. При проверке обнаружено заведение, в котором находились игроки и обслуживающий персонал. При осмотре были изъяты 18 системных блоков для электронного казино, 19 мониторов, кассовые денежные средства в сумме более 170 000 тенге", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

Подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 УК РК и приговорены к двум годам ограничения свободы.

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