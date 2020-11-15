На стройке в Актау обнаружено тело мужчины

Актау. 14 ноября. Kazakhstan Today - Тело мужчины было обнаружено в недостроенном доме в Актау, передает Kazakhstan Today.

Тело мужчины обнаружили 10 ноября в недостроенном доме в 28-а микрорайоне Актау, пишет "Лада"

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). В настоящее время причины самоубийства устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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