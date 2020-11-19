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В Таразе судят родного брата министра труда и соцзащиты населения РК

18.11.2020 3187
Тараз. 18 ноября. Kazakhstan Today - Бывший руководитель управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржан Нурымбетов подозревается во взяточничестве, мошенничестве, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Sputnik Казахстан, дело рассматривается в суде №2 Тараза. Тимуржану Нурымбетову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РК:
 
- пункт 2 части 3 статьи 190 УК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, а в некоторых случаях с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
 
- пункт 2 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении служебных обязанностей, которые установлены законом "Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества, с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества). Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
 
- пункты 3, 4 части 3 статьи 366 УК (Неоднократное получение взятки в крупном размере). Это деяние наказывается штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
- пункт 1 части 3 статьи 218 УК (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения). Данное деяние наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, а в некоторых случаях с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
Вместе с Нурымбетовым также судят бывшую главу отдела по защите государственных секретов акимата Жамбылской области Нурзипу Романову, руководителя общественного объединения инвалидов Asyl-Tirek Галимжана Сарымсакова, руководителя отдела по работе с инвалидами и ветеранами Аиду Утеулину и представителя общества инвалидов "Камкор куш" Каната Мустафу. Мустафа обвиняется в даче взятки.
 
На одном из заседаний уголовные дела в отношении подсудимых объединили в одно производство. По словам судьи, в этих уголовных делах подсудимыми являются одни и те же лица, которые обвиняются в совершении уголовных правонарушений в соучастии, в связи с чем они подлежат соединению в одно производство.
 
Напомним, 11 апреля этого года Антикоррупционная служба задержала главу управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области. Было начато досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его подозревают в неоднократном получении взятки группой лиц в размере 9 миллионов тенге. 14 апреля он уволился с должности по собственному желанию. На этом посту Тимуржан Нурымбетов находился с 18 февраля 2019 года. В данный момент он находится под домашним арестом до 15 декабря 2020 года.
 

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