Ветинспектор Кокшетау подозревается в получении взяток за разрешение беспрепятсвенной торговли мясом

Кокшетау. 9 декабря. Kazakhstan Today - В получении взяток на системной основе подозревается ветеринарный инспектор города Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Акмолинской области, досудебным расследованием установлено, что госслужащий неоднократно получал взятки от предпринимателей за беспрепятственную реализацию мяса на территории рынков без наличия обязательных товарно-сопроводительной и разрешительной документации. Акмолинской области.

Отсутствие должного контроля со стороны вышестоящего руководства, полное игнорирование требований законодательства в области ветеринарии и ряда других законодательных актов, отсутствие проведения разъяснительной работы по недопущению нарушений законодательства РК способствовали совершению данных коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении ведомства.

По словам руководителя департамента Мурата Тюлеубаева, выявленные в этом году неоднократные факты коррупции в сфере ветеринарного контроля "свидетельствуют о ненадлежащей превентивной работе и отсутствии контроля за подчиненными со стороны руководства".

Специалисты ветеринарной службы должны осознавать опасные последствия своих действий для продовольственной безопасности населения, а их руководители понимать, что несут персональную ответственность за несоблюдение работниками антикоррупционного законодательства", - сказал Мурат Тюлеубаев.

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