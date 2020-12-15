Два военачальника осуждены за взятку в Восточном Казахстане

Усть-Каменогорск. 14 декабря. Kazakhstan Today - Департамент Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Восточно-Казахстанской области завершил и передал в суд уголовное дело в отношении начальника РГУ "Семипалатинская эксплуатационная часть" и его заместителя по факту получения взятки, передает Kazakhstan Today.

По информации Kursiv.kz , они подозревались в получении взятки в сумме 1,8 млн тенге за подписание актов выполненных работ по договорам поставки стальной проволоки на сумму 57,4 млн тенге, которые были заключены между частным предпринимателем и РГУ "Главное управление расквартирования войск МО РК".

10 декабря приговором Военного суда Семейского гарнизона начальнику эксплуатационной части было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Его заместителю было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства