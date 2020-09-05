В 2020 году увеличилось количество коррупционных преступлений в сфере Минобороны

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - За истекший период Антикоррупционной службой зарегистрировано более 100 (123) досудебных расследований. Задержано 10 должностных лиц (с начала года 152 лица), применена мера пресечения "содержание под стражей" в отношении 9 лиц (с начала года 113 лиц), возмещено более 25 млн тенге (25 293 725 тенге), передает Kazakhstan Today.

В Антикоррупционной службе отметили, что в 2020 году увеличилось количество коррупционных преступлений, совершенных в сфере Министерства обороны.

К типовым коррупционным проявлениям, имеющим место в системе обороны, относятся взяточничество и хищение бюджетных средств.

За 7 месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, практически втрое увеличилось количество уголовных дел, с 11 до 31. Из них: 22 (в 2019 году - 9 дел) направлено в суд, по которым уже осуждено 7 должностных лиц (в 2019 году - 4 лица) МО.

К примеру, на прошлой неделе выявлены факты системной коррупции в кадровой службе МО РК. Заместитель начальника департамента кадров полковник Министерства обороны РК изобличен в совершении системной коррупции (2 факта). Он подозревается в том, что на систематической основе через посредников-офицеров организовал "кадровый бизнес" по переводу военнослужащих в войсковые части Алматы из других регионов. Сумма полученного незаконного денежного вознаграждения варьировалась от 800 тыс. до 1,1 млн тенге за перевод одного военнослужащего.

В Антикоррупционной службе отметили, что ранее он работал с генералом - экс-начальником того же департамента кадров, дело которого в настоящее время рассматривается в суде.

В этой сфере имеются и системные факты взяточничества за увод от призыва на воинскую службу. Так, Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении начальника отдела департамента обороны города и инспектора департамента полиции Алматы, которые в группе лиц по предварительному сговору путем обмана завладели денежными средствами призывника в сумме 1000 долларов, под предлогом оказания содействия в выдаче военного билета как негодному к воинской службе. В ходе проведения негласных следственных действий задокументирован факт получения денежных средств в сумме 1000 долларов начальником отдела через откомандированного инспектора.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины.

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