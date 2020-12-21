Директора ТОО в Алматинской области уличили в контрабанде товаров на 53 млн тенге

Талдыкорган. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Алматинской области суд вынес приговор директору ТОО "ОсОО "Экспресс-Груз", незаконно перевозившему товары из Китая в Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по Алматинской области завершено расследование в отношении директора ТОО "ОсОО "Экспресс-Груз" по статье УК РК "Экономическая контрабанда в особо крупном размере" по факту незаконного перемещения через таможенную границу товаров народного потребления (текстиль, строительные и бытовые принадлежности).

Таможенная стоимость незадекларированных товаров, ввезенных из КНР в РК в железнодорожных контейнерах через таможенный пост "Алтын Коль", составила 53,3 млн тенге. Приговором суда обвиняемый признан виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,7 млн тенге с конфискацией имущества в доход государства", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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