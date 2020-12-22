Подозреваемого в вооруженном ограблении элеватора на севере РК задержали спустя год

Петропавловск. 21 декабря. Kazakhstan Today - Более года находился в розыске один из подозреваемых в разбойном нападении на элеватор в Акжарском районе, которое произошло в ноябре 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , в ноябре 2019 года четверо неизвестных в масках ворвались в здание ТОО "Талшик Астык LTD" и, угрожая предметом, похожим на обрез, похитили более 170 миллионов тенге.

Все эти месяцы шла работа по розыску подозреваемых. 10 декабря в ходе служебной командировки в Нур-Султан сотрудники управления криминальной полиции задержали одного из них, 33-летнего жителя Кокшетау.

В настоящее время он находится в следственном изоляторе Нур-Султана. Это второй подозреваемый из группы нападавших, первый был задержан в январе. Полицейские работают над установлением местонахождения остальных.

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