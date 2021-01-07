Тело мужчины нашли в контейнере на рынке Караганды

Караганда. 6 января. Kazakhstan Today - На рынке "Алтын арба" в Караганде в одном из торговых контейнеров обнаружено тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, передаёт Kazakhstan Today.
6 января в одном из контейнеров торгового дома "Алтын арба" города Караганды обнаружен труп 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Принятыми мерами сотрудниками полка патрульной полиции УП города Караганды на месте задержан подозреваемый 37-летний мужчина", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Задержанный признался, что в результате ссоры нанес потерпевшему телесные повреждения.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
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