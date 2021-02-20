В Мангистауской области полицейские обнаружили в авто тело мужчины

Как сообщает "Лада", днем ранее жена убитого обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже мужа.
По словам женщины, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружили авто и тело мужчины.
Сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Задержанные признались, что избили мужчину. Их водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК.
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