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В Мангистауской области полицейские обнаружили в авто тело мужчины

19.02.2021 7048
В Мангистауской области полицейские обнаружили в авто тело мужчины
Актау. 19 февраля. Kazakhstan Today - Убийц мужчины, проживавшего в Бейнеуском районе, обнаружили 19 февраля, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", днем ранее жена убитого обратилась в районный отдел полиции с заявлением о пропаже мужа.
 
По словам женщины, мужчина уехал на своей машине два дня назад и не вернулся домой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в тот же день обнаружили авто и тело мужчины.
 
Сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Задержанные признались, что избили мужчину. Их водворили в изолятор временного содержания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса РК.
 

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