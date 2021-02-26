В Житикаре продавец сама напала с ножом на грабителя

Житикара. 25 февраля. Kazakhstan Today - В Житикаре смелая продавщица отбилась от грабителя, передает Kazakhstan Today.

Видео с попыткой ограбления опубликовано в Инстаграме . На кадрах видно, как мужчина в медицинской маске вошел в магазин, достал нож и залез за прилавок, где попытался вскрыть кассовый аппарат. Продавец магазина, увидев грабителя, тоже вооружилась ножом. Женщина сначала собиралась убежать, открыла дверь магазина, и, вероятно, позвала на помощь. Но спустя секунду она сама напала на грабителя и ножом. Изумленный вор попытался отбиться, но в страхе ретировался.





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