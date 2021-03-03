За кражу скота осудили пограничников в Туркестанской области

Туркестан. 2 марта. Kazakhstan Today - За кражу скота осудили двух пограничников в Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

За кражу скота военнослужащие получили пять лет условно. Аналогичный срок дали и четверым местным жителям, которые были подельниками, сообщает телеканал " Астана ".

Согласно материалам дела, преступная группа похитила семь коров, три овцы и одну лошадь. Подсудимые выслеживали скот, оставшийся без присмотра. Грузили в машину, а потом продавали сельчанам. Орудовали они с лета прошлого года в Келесском районе, вблизи пограничной заставы. Общую сумму ущерба оценили в 3 миллиона тенге.

Всем участникам преступления изначально грозил реальный тюремный срок. Но, учитывая ряд обстоятельств, Фемида смягчила приговор. Пограничников лишили воинских званий.

На кражу осужденные шли не вшестером, не группой. Совершали они это вдвоем, втроем. То есть не все вместе шли. Кроме этого, осужденные возместили моральный и материальный ущерб потерпевшим. Суд учел также прошение пострадавших, не лишать свободы осужденных", - сказала судья военного суда шымкентского гарнизона Жамиля Толенова.

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