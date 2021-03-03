Житель ВКО получил полтора года ограничения свободы за убийство медведя

Усть-Каменогорск. 2 марта. Kazakhstan Today - В территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что материальный ущерб составил 555 600 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , факт незаконной охоты был зафиксирован 30 сентября 2020 года в районе села Большая Речка Шемонаихинского района. По данным инспекции, сельчанин возле поля с подсолнечником обнаружил медведя, который угодил в петлю, и застрелил животное.

Мужчина, разделав тушу, мясо забрал с собой, а голову, шкуру, лапы и внутренности медведя спрятал под ветками валежника", - добавили в ведомстве.

Сельчанин совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 337 Уголовного кодекса (Незаконная охота с причинением значительного ущерба).

18 февраля Шемонаихинский районный суд назначил жителю села Большая Речка 1 год 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с любительской, спортивной, промысловой охотой сроком на три года.

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