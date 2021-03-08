Мужчина с ножом ограбил стоматологию в Актау

Инцидент произошел 6 марта в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения.
Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашел в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.
По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали. Редакция местного издания "Лада" ожидает официальный комментарий департамента полиции Мангистауской области.
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