Мужчина с ножом ограбил стоматологию в Актау

Актау. 7 марта. Kazakhstan Today - В Актау неизвестный мужчина с ножом ворвался в стоматологию и забрал 200 тысяч тенге из кассы, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 6 марта в 11 микрорайоне. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как неизвестный мужчина зашел в стоматологию, угрожая сотрудникам ножом. Он забрал из кассы 200 тысяч тенге, а после этого скрылся в неизвестном направлении.

По информации сотрудников стоматологии, подозреваемого уже задержали. Редакция местного издания " Лада " ожидает официальный комментарий департамента полиции Мангистауской области.





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