Работника скорой помощи избили в Алматинской области

Талдыкорган. 16 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области мужчина, который вызвал скорую помощь, напал на медиков и избил водителя, передает Kazakhstan Today.

Подробности рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона. Инцидент произошел в дачном массиве Саяжай Енбекшиказахского района. Бригада прибыла на вызов. Из-за погодных условий медики задержались на 15 минут.

Прибывшая на место бригада СМП констатировала смерть 57-летнего пациента. Его сын, вооружившись ножом, начал угрожать медикам, заставил их транспортировать тело покойного. Мужчина, недовольный действиями водителя скорой, напал на него и избил", - рассказали в ведомстве

Водитель госпитализирован. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом переносицы и другие повреждения.

Заявление направлено в полицию.

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