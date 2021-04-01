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В Алматы осудили группу лиц, занимавшуюся контрабандой золота

31.03.2021 10126
АЛМАТЫ. 31 МАРТА - Преступную деятельность пресекли сотрудники департамента экономических расследований по Алматы совместно с ДКНБ Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствием установлено, что двое предпринимателей в сфере реализации ювелирных изделий через авиарейс Алматы - Анталья пытались перевезти нескольких слитков золота общим весом 3,1 кг на сумму 68 млн тенге. В совершении экономической контрабанды пособничество оказывали двое сотрудников одной из авиакомпаний", - сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

 
Приговором суда обвиняемые признаны виновными в совершении экономической контрабанды по предварительному сговору в особо крупном размере. 
 
Двум организаторам назначено наказание в виде штрафа на сумму 3,3 млн тенге каждому, двум соучастникам - в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с привлечением к принудительному труду на 100 часов. 
 
Изъятое золото обращено в доход государства.

 

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