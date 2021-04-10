В Алматы полицейские организовали ОПГ и руководили ею несколько лет

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой по городу Алматы с обвинительным актом окончено уголовное дело в отношении сотрудников полиции департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Следствием установлено, что сотрудники полиции в 2016 году с вовлечением ранее судимого гражданина А.Д. создали организованную преступную группу и руководили ею до их изобличения, то есть до 2020 года", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Как рассказали в ведомстве, члены ОПГ в период с 2016 по 2020 год, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно осуществляли списание административных штрафов граждан, возникших в связи с нарушением правил дорожного движения.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 247 млн тенге.

В настоящее время обвиняемые лица преданы в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы с избранием соответствующих мер пресечения. Окончательное решение о степени виновности обвиняемых будет принято судом.

25 марта 2020 года находившийся в международном розыске член организованной преступной группы задержан, в настоящее время в отношении него проводятся следственные действия, направленные на завершение досудебного расследования", - добавили в ведомстве.

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