В Алматы задержан гражданин Кыргызстана, подозреваемый в убийстве

Фото ДП Алматы

АЛМАТЫ. 13 МАЯ - Разыскиваемого за убийство в Кыргызстане задержали полицейские Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Гражданин А., 1989 года рождения, МВД Кыргызской Республики разыскивался за убийство человека (статья 130 УК КР). Поступила оперативная информация о том, что подозреваемый скрывается на территории города Алматы", - написал на своей странице в Facebook заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего гражданин А. задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

Рустам Абдрахманов подчеркнул, что вопрос экстрадиции подозреваемого будет решен согласно международным договорам.

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