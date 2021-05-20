В СКО задержан нарушитель госграницы, находящийся в розыске

ПЕТРОПАВЛОВСК. 19 МАЯ - 15 мая в железнодорожном пункте пропуска "Петропавловск" на платформе между вагонами грузового поезда сообщением Челябинск-Петропавловск, с помощью видеонаблюдения, оператором ОПК замечено затемнение между грузовыми вагонами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для проверки информации был направлен пограничный наряд, задержавший в итоге гражданина РФ П., сообщает пресс-служба КНБ РК.

В ходе проверки было установлено, что задержанный находится в международном розыске.

Материал зарегистрирован в ЕРДР и передан по подследственности в департамент полиции на транспорте по Северо-Казахстанской области.

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