В Атырауской области подростки устроили стрельбу

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АТЫРАУ. 21 МАЯ - В соцсетях появилось видео, на котором в ночи слышны крики, а в конце 20-секундного ролика - звук выстрела. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что инцидент произошел в Кульсары. Около полуночи там возник конфликт между подростками, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полиции не уточнили, сколько подростков участвовало в конфликте. Известно, что все они жители города - ученики общеобразовательной школы и колледжа, сообщает " АЖ ".

Прибывшие полицейские задержали их и доставили в участок. За нахождение несовершеннолетних ночью вне жилища в отношении их родителей составлены административные протоколы. В ходе конфликта никто не пострадал", - сообщили в департаменте полиции.

В отношении выстрела районный отдел полиции проводит досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), в ходе которого будет выяснено, кто стрелял, из чего и зачем.

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