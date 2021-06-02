Задержан подозреваемый в покушении на убийство в Шалкаре

Талдыкорган. 1 июня - В Алматинской области задержан подозреваемый в покушении на убийство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержан разыскиваемый за покушение на убийство стрелок, открывший стрельбу в селе Шалкар в Алматинской области, сообщает Polisia.kz

Инцидент произошел ночью 25 апреля. В один из домов в селе Шалкар Карасайского района стреляли из ружья. Стрелком оказался молодой мужчина, разыскивавший свою девушку. В результате 62-летний жилец дома был ранен. Позже стало известно, что мужчине ампутировали ногу. Стрелявший скрылся и был объявлен в розыск.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР и расследуется по статье УК РК "Покушение на убийство". Вечером 31 мая разыскиваемый 29-летний житель города Каскелена был задержан в поселке Турар. Он пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Ружье выбросил в один из водоемов, после чего скрывался в разных местах. Мужчина находится под стражей", - проинформировали в полиции.

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