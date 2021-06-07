В Костанае в результате стрельбы пострадали трое

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КОСТАНАЙ. 6 ИЮНЯ - Жители центральной части Костаная сообщили о стрельбе, по официальным данным, пострадали три человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители домов по улице Гоголя в районе "Бородинского" магазина сообщили, что проснулись сегодня в 6 утра от выстрела, пишет региональное издание " Алау ". По словам жильцов, после громких звуков через дорогу бежали мужчины. Они кричали "Кто стрелял?".

Были выстрелы. Он перебежал через дорогу и схватился то ли за живот, то ли за грудь. Все говорили: "Стреляли, стреляли". Потом троих мужчин еще подвели. Они начали что-то искать. Я хотела вызвать скорую, но увидела, что уже едет. Очень много было полицейских машин. Потом приезжали с собаками", - сообщает очевидец.

Информацию прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения.

В 06.00 поступил вызов на улицу Гоголя, 98. Сообщили, что за "Бородинским" магазином получено огнестрельное ранение. По факту оказалось трое пострадавших. Выезжали три бригады. Одна увезла пострадавшего с ножевым ранением ягодицы, вторая увезла пострадавшего с переломом челюсти, травматической экстракцией зубов. У третьего ушиб грудной клетки, возможно, вследствие применения травматического оружия. Все доставлены в областную больницу. По словам очевидцев, произошел конфликт в ночном клубе", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области инцидент пока не прокомментировали.

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