В Алматы полицейские задержали подозреваемого в убийстве, совершенном в России

АЛМАТЫ. 9 ИЮНЯ - 32-летний гражданин Узбекистана был задержан в Центре миграционных услуг, куда он пришел оформить регистрацию в стране, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Подробный анализ личности обратившегося, осуществленный с использованием информационных систем, позволил сотрудникам нашего подразделения установить, что гражданин С. с 2015 года разыскивается УМВД России по Астраханской области за совершение преступления, предусмотренного статьей 105 части 1 УК РФ - убийство. При содействии коллег из криминальной полиции города подозреваемый задержан. Инициатор розыска информирован об этом. Также установлено, что гражданин С. прибыл в Алматы из Узбекистана на работу", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Он добавил, что за два дня проведения отработки "Мигрант" в Алматы задержано 7 уголовных преступников, находившихся в розыске.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства